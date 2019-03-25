Вашингтон, 25 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. В США впервые осуществлены залповые испытательные пуски ракет системы противоракетной обороны страны, сообщили 25 марта телеканалы штата Калифорния со ссылкой на источники в Пентагоне.

(сс) Tony Webster Предупредительный знак базы ВВС Ванденберг

Уточняется, что две противоракеты были запущены над акваторией Тихого океана для перехвата имитаторов межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника.

По данным американских СМИ, таким образом проверялась готовность системы ПРО отразить ракетное нападение со стороны КНДР или Ирана.

Противоракеты были запущены из шахтных пусковых установок на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Инверсионный след был замечен местными жителями в районе 20:30 мск.

Стоит отметить, что официальной информации от военного ведомства США по этому поводу пока не поступало.

Официального подтверждения от Пентагона о проведении испытания системы ПРО пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, военный бюджет США на 2020 финансовый год предусматривает расширение системы противоракетной обороны континентальной части страны. На эти цели Пентагон запросил $9,4 млрд.