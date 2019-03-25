Газа, Палестина, 25 марта, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем. Соответствующее заявление сделал сегодня, 25 марта, официальный представитель движения Фаузи Бархум.

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«Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», — сказал Бархум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром с территории сектора Газа была выпущена ракета, которая взорвала жилой дом в центре Израиля. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

При этом ХАМАС и другие палестинские группировки заявили, что они не причастны к запуску этой ракеты. Но Израиль все равно возложил отвественность за ракетный обстрел на ХАМАС.

Израильская армия нанесла серию ударов возмездия по территории сектора Газа. Были уничтожены штаб-квартира лидера ХАМАС и здание МВД Палестины в Газе.