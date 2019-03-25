Вашингтон, 25 марта, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Хоккеисты из американской команды «Вашингтон Кэпиталз», которые выиграли Кубок Стэнли сезона 2018 года, по сложившейся традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 25 марта сообщает обозреватель Стив Холланд на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Гостеприимный Дональд Трамп

Стоит отметить, что «Вашингтон Кэпиталз» не в полном составе присутствовали на встрече с Трампом. Так, в Белый дом не пошли Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.

Зато в составе визитеров был российский хоккеист Александр Овечкин, который много лет мечтал выиграть Кубок Стэнли и его мечта таки сбылась в 2018 году.