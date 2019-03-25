Великий Новгород, 25 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. В правительстве Новгородской области разбираются со случаем в Шимском районе, когда на вызов к больному ребёнку в село Медведь скорая помощь ехала 5,5 часа — в результате длительного ожидания медиков ребёнка госпитализировали сразу в реанимационное отделение в детскую областную больницу Великого Новгорода. На брифинге сегодня, 25 марта, заместитель руководителя управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Иван Сизов сообщил журналистам детали этой истории, сообщают «Вести. Великий Новгород».

Иван Шилов ИА REGNUM Не скорая медицинская помощь

Представитель администрации новгородского губернатора подчеркнул, что «есть два типа вызовов — экстренные и неотложные», и скорая помощь должна реагировать в первую очередь именно на экстренные.

«Экстренные вызовы — это когда человек умирает. В тот момент был вызов также к человеку с серьёзным сердечным приступом и человеку со сложным переломом», — сообщил Сизов.

По его словам, у больного ребёнка на момент вызова скорой «были температура и кашель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщениями СМИ о слишком длительном ожидании скорой помощи в Шимском районе Новгородской области также заинтересовались следователи регионального следственного управления СКР. По данным ведомства, случай с ребёнком был зафиксирован 17 марта в селе Медведь Шимского района, к которому медики ехали примерно 5,5 часа. Кроме того, следователи изучают обстоятельства смерти пожилой женщины, которая умерла 18 марта, не дождавшись скорой помощи — бригада ехала к ней 40 минут, и этот случай также произошёл в Шимском районе Новгородской области.