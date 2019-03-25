Вашингтон, 25 марта, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Американская компания Sikorsky Future Vertical Lift сообщила о первом полете вертолета нового поколения Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant («Дерзкий»). Первый полет признан очень успешным. Программа летных испытаний будет продолжена.

Sohu.com Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant

Данная боевая машина является совместной разработкой компаний Sikorsky и Boeing. Утверждается, что этот вертолет совершит революцию в отрасли и будет являться основой для будущего поколения вертолетов вооруженных сил США.

Вертолет Defiant сможет совершать полет со скоростью, в два раза превышающую скорость обычных вертолетов, а также иметь в два раза большую дальность полета. При этом он сохраняет присущие обычным вертолетам низкоскоростные и парящие характеристики.

Столь высоких характеристик удалось добиться, в первую очередь, за счет принципиальной конструкции самого вертолета. Он имеет два соосных винта сверху корпуса и задний толкающий винт.

Вертолет Defiant предполагается использовать для различных задач: в качестве ударного, транспортного и для проведения специальных операций.

Ожидается, что данные машины поступят на вооружение ВС США в начале 2030-х годов.