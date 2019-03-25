Тимошенко рассчитывает выйти во второй тур с Зеленским
Киев, 25 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что выйдет во второй тур президентских выборов вместе с актёром и шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом она заявила 25 марта в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».
Тимошенко пояснила, что основывается на результатах опроса, проведённого представителями её команды среди жителей более 3,5 миллиона квартир.
По её словам, результаты этого опроса свидетельствуют, что в первом туре действующий президент Украины Пётр Порошенко наберёт 15% голосов, Владимир Зеленский — 20,9%, а сама Юлия Тимошенко — 31% с небольшим.
Напомним, первый тур выборов президента Украины намечен на предстоящее воскресенье, 31 марта. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.