Киев, 25 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что выйдет во второй тур президентских выборов вместе с актёром и шоуменом Владимиром Зеленским. Об этом она заявила 25 марта в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Тимошенко пояснила, что основывается на результатах опроса, проведённого представителями её команды среди жителей более 3,5 миллиона квартир.

По её словам, результаты этого опроса свидетельствуют, что в первом туре действующий президент Украины Пётр Порошенко наберёт 15% голосов, Владимир Зеленский — 20,9%, а сама Юлия Тимошенко — 31% с небольшим.

Напомним, первый тур выборов президента Украины намечен на предстоящее воскресенье, 31 марта. Всего на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.