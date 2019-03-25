Москва, 25 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Российские ВКС и подразделения Сил специальных операций (ССО) провели в Сирии операцию по уничтожению группы боевиков, причастных к февральскому нападению на троих российских военных, сообщает 25 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

Российское военное ведомство уточняет, что к гибели троих военнослужащих была причастна группа из 30 боевиков.

В частности, 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор эта группа боевиков напала на автомобиль с тремя российскими военными.

На месте засады российские военные обнаружены не были и о дальнейшей судьбе долгое время было ничего неизвестно.

Во взаимодействии с сирийскими структурами безопасности и с использованием иных каналов проводились мероприятия по выяснению местонахождения пропавших российских военнослужащих.

Был установлен факт их гибели, а также выявлена группа боевиков, причастная к нападению.

«В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — сообщает 25 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта российское военное ведомство официально признало погибшими троих военнослужащих, пропавших без вести в Сирии в конце февраля 2019 года.