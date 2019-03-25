Вашингтон, 25 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник минобороны США объяснил позицию ведомства по решению о закупке истребителей F-15X производства компании «Боинг» вместо истребителей F-35 производства компании «Локхид Мартин». Об этом пишет военный новостной ресурс Defense One.

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По словам чиновника, запланированная в военном бюджете США на 2020 финансовый год покупка 8 истребителей F-15X не имеет никакого отношения к и.о. обязанности министра обороны США Патрику Шанахану. Ранее Шанахан работал в «Боинг» более тридцати лет.

Данное решение принято военным ведомством, чтобы сохранить две американские компании, которые производят истребители: «Локхид Мартин» и «Боинг». Закупки истребителей позволяют компании сохранить авиационную промышленную базу. Кроме того, Пентагон заинтересован в наличии конкуренции при создании истребителя шестого поколения, боевой машины, которая придет на смену истребителям пятого поколения F-22 и F-35.

ИА REGNUM ранее сообщало о начале расследования в отношении Патрика Шанахана в связи с возможным лоббированием интересов своего бывшего работодателя компании «Боинг».