В США усилия России по урегулированию в Сирии назвали «полезными»
Вашингтон, 25 марта, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Власти США считают полезными усилия Российской Федерации по урегулированию в Сирийской Арабской Республике, однако Вашингтон по-прежнему уверен, что законный президент Сирии Башар Асад не заинтересован в политическом урегулировании конфликта. Об этом 25 марта заявил журналистам специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Спецпредставитель констатировал, что русские работают над созданием конституционного комитета Сирии, который и должен запустить политический процесс, но, по его мнению, проблема в том, что русских якобы сдерживает Башар Асад и его окружение, которые, по мнению США, в политическом урегулировании не заинтересованы.
Что касается усилий России по урегулированию в Сирии, то Джеффри назвал их «полезными».
Он напомнил, что именно Россия позволила провести резолюцию Совета Безопасности ООН, которая позволяет США доставлять гуманитарную помощь в Сирию, в том числе и в оппозиционные группировки.
«Это помогает, а также до некоторой степени противостоит суверенитету Асада», — пояснил Джеффри.