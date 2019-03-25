Вашингтон, 25 марта, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Власти США считают полезными усилия Российской Федерации по урегулированию в Сирийской Арабской Республике, однако Вашингтон по-прежнему уверен, что законный президент Сирии Башар Асад не заинтересован в политическом урегулировании конфликта. Об этом 25 марта заявил журналистам специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

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Спецпредставитель констатировал, что русские работают над созданием конституционного комитета Сирии, который и должен запустить политический процесс, но, по его мнению, проблема в том, что русских якобы сдерживает Башар Асад и его окружение, которые, по мнению США, в политическом урегулировании не заинтересованы.

Что касается усилий России по урегулированию в Сирии, то Джеффри назвал их «полезными».

Он напомнил, что именно Россия позволила провести резолюцию Совета Безопасности ООН, которая позволяет США доставлять гуманитарную помощь в Сирию, в том числе и в оппозиционные группировки.

«Это помогает, а также до некоторой степени противостоит суверенитету Асада», — пояснил Джеффри.