Киев, 25 марта, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Центризбирком Украины завершил регистрацию официальных наблюдателей на предстоящих выборах президента. Об этом сообщается 25 марта на странице комиссии в Facebook.

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Отмечается, что в общей сложности ЦИК Украины зарегистрировал 2344 наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Напомним, на минувшей неделе Киев отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации всех 24 наблюдателей от России, включённых в состав краткосрочной миссии. Ранее российская сторона уже отказалась от отправки представителей в рамках долгосрочной миссии БДИПЧ.

Выборы президента Украины пройдут в предстоящее воскресенье, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко.