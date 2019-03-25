Иерусалим, 25 марта, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля разбомбили офис лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Iaf.org.il ВВС Израиля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские вооруженные силы уже несколько часов наносят ракетно-бомбовые удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Израильское командование называет это ударами возмездия за ракетный обстрел, в результате которого утром 25 марта пострадал жилой дом в центре Израиля. Тогда ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

При этом ХАМАС и другие палестинские группировки заявляют, что это не они запустили ракету по Израилю.

Одной из целей израильских ВВС стал офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Рималь северной части сектора Газа. Израильское командование утверждает, что в данном здании лидеры ХАМАС проводили свои военные совещания.

Ранее израильские ВВС разбомбили здание МВД сектора Газа, которое, по мнению Израиля, использовалось разведслужбами ХАМАС.

Также израильская армия информирует, что со стороны Газы после начала бомбардировок была выпущена одна ракета.