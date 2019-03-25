Каракас, 25 марта, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Обширное отключение электроснабжения наблюдается в столице и в целом ряде районов Венесуэлы, сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Каракаса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации агентства, большая часть Каракаса осталась без электричества, остановились три из пяти линий метрополитена. Столичные власти опасаются всплеска преступности из-за отсутствия уличного освещения.

Кроме того, без электроэнергии остались несколько штатов Венесуэлы. Причины блэкаута пока не выяснены.

Стоит отметить, что ряд экспертов считают перебои и аварии в энергосистеме страны результатом технических диверсий, совершенных с целью усилить напряженность в стране и давление на президента Николаса Мадуро.

Напомним, в Венесуэле до сих пор политический кризис, связанный с попыткой захвата власти поддерживаемыми США группами оппозиции.