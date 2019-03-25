Каракас, 25 марта, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция начала по всей стране создавать свою инфраструктуру. К этому 24 марта на митинге в столице страны Каракасе призвал ее лидер Хуан Гуайдо. Он заявил о создании на всей территории Венесуэлы так называемых комитетов помощи Свободе.

Rodrigo Suarez Политический кризис в Венесуэле

Основная задача данных комитетов — это пропаганда против действующей власти. Комитеты, по мнению Гуайдо, должны вести агитацию в каждом районе страны, секторе, профсоюзном органе, государственном органе и учреждении образования. По мнению экспертов, в час «икс» данные комитеты можно будет легко трансформировать в альтернативную власть на местах, создав таким образом ситуацию двоевластия в каждой организации и в каждом уголке страны.

Ранее, 21 марта, Хуан Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе заявил о подготовке операции под названием «Свобода», которая должна привести к полной смене власти в Венесуэле. Тогда же он сказал, что администрации Николаса Мадуро осталось управлять «считанные дни».

Конечно, вызывает совершенно очевидные вопросы позиция законного правительства Венесуэлы, которое не принимает активных мер по пресечению антиконституционной деятельности Хуана Гуайдо и позволяет ему оставаться на свободе.