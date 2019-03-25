Киев, 25 марта, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что за всё время боевых действий в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала «Прямой» сегодня, 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Цена, которая заплачена за то, чтобы мы имели возможность строить государство, слишком высокая. 2959 воинов отдали свою жизнь для того, чтобы мы сейчас имели возможность защищать и строить Украину», — сказал Порошенко.

Также президент Украины заявил, что счет погибших мирных жителей в Донбассе идет на «десятки тысяч».

Стоит отметить, что большинство экспертов, даже на самой Украине отмечают, что Киев сознательно занижает свои потери в карательной операции в Донбассе, чтобы не шокировать общество.

Помимо боевых потерь, украинская армия несёт сопоставимые с ними небоевые потери, о чем говорил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.