Москва, 25 марта, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Селигерская». Соответствующее постановление опубликовано 25 марта на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Станция метро «Селигерская»

В документе меняются границы нескольких природных и озеленённых территорий на севере столицы. Так, изымаются участки из состава природного комплекса «Бульвар по Дмитровскому шоссе» общей площадью более одного гектара, 15 соток сквера у пересечения Дмитровского шоссе и 800-летия Москвы. Вместо них в состав природных и озеленённых территорий включены другие участки.

Проект развития салатовой ветки предполагает появление двух станций: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

Как сообщало ИА REGNUM, уже разработан проект продления салатовой ветки дальше «Лианозово», до станции «Физтех». В случае утверждения, Люблинско-Дмитровская линия выйдет за МКАД.