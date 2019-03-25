Вашингтон, 25 марта, 2019, 22:12 — ИА Регнум. В Вашингтоне не могут сказать, в течение какого периода в Сирии будет находиться остаточный контингент американских войск. Об этом заявил на брифинге 25 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

DVIDSHUB Американские солдаты

По его словам, «чрезвычайно ограниченное число» американских сил будет оставаться на северо-востоке страны и на военной базе сил коалиции Эт-Танф для продолжения операций по «обеспечению стабильности» и ликвидации остатков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Джеффри отметил, что продолжительность пребывания этих сил в Сирии «на данный момент определить нельзя».

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Сирии, вопреки его предыдущим планам, останется небольшой военный контингент. Позднее стало очевидно, что фактически Соединённые Штаты не уходят из Сирии, а лишь меняют формат своего присутствия.

Из проекта бюджета Пентагона на 2020 финансовый год следует, что ведомство запросило 550 млн долларов на подготовку и развитие местных сирийских формирований.