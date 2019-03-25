Москва, 25 марта, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В конце февраля 2019 года в результате нападения террористов на территории Сирийской Арабской Республики погибли трое российских военнослужащих. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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В военном ведомстве пояснили, что сперва военные числились пропавшими без вести. Российские военнослужащие вели непрерывный поиск пропавших. Теперь установлено, что все трое погибли в результате нападения террористов на территории Сирии.

Тела погибших военных уже доставлены на территорию Российской Федерации.

Также в Минобороны РФ подчеркнули, что воздушно-космические силы России и силы специальных операций провели операцию возмездия и уничтожили группу из более чем 30 боевиков, которые причастны к гибели российских военных.