Вашингтон, 25 марта, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Американское издание The National Interest попыталось смоделировать начало войны между Российской Федерацией и военным блоком НАТО на Европейском континенте и предложило Североатлантическому альянсу способ «нейтрализовать» Москву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Автор данной публикации Майкл Пек ссылается на исследование американского Центра стратегических и бюджетных оценок. Согласно этому исследованию, если в Европе начнется гипотетический конфликт России и военного блока НАТО, то Москва сможет захватить часть Эстонии, Латвии и Литвы задолго до того, как альянс сможет отреагировать.

Далее сценарий войны с высокой долей вероятности может развиваться не в пользу НАТО, и это станет фатальным для единства альянса, пугает Пек.

Тот факт, что Вашингтон не может защитить своих союзников приведет к геополитическим изменениям в Европе.

Отмечается, что главным преимуществом России в таком гипотетическом конфликте станет географическое положение, близость военный баз от основного театра военных действий.

Чтобы предотвратить такой ход развития событий, Пек, ссылаясь на документы Центра стратегических и бюджетных оценок, предлагает сосредоточить мощный оборонительный потенциал Североатлантического альянса в Польше и сделать из этой страны ключ к обороне Восточной Европы.

«Сценарий, при котором Россия попытается захватить сухопутный мост в Калининград через Литву, является примером того, как польская армия может сыграть подобную роль», — сказано в статье.

В связи с этим на территории Польши предлагается развернуть полноценную американскую дивизию. При этом потенциал самой польской армии оценивается крайне невысоко. Эксперты считают, что польская советская техника давно устарела, а чтобы полностью переоснастить польскую армию под натовские стандарты нужно слишком много денег. В итоге польской армии отводится второстепенная роль — прикрыть часть территории в полосе возможного наступления русских, заниматься разведкой.

Пек отмечает, что одной американской дивизии в Польше для сдерживания русских может и не хватить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Польши просят США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и предлагают взять все расходы на её содержание на себя. А это от 1,5 до 2 млрд долларов. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил построить для этой дивизии базу и назвать её «Форт Трамп».