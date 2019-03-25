Нью-Йорк, США, 25 марта, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций намерена собрать 282 млн на помощь Мозамбику после циклона «Идаи», 25 марта передает агентство Associated Press.

(сс) David Stanley Жители Мозамбика

По словам представителя гуманитарной службы ООН Марк Лоукока, финансирование будет направляться на восстановление водоснабжения и санитарных условий, а также непосредственную помощь сотням тысяч перемещенных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент число жертв циклона «Идаи» в Мозамбике, Малави и Зимбабве оценивается в 656 человек.

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