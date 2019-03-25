Киев, 25 марта, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Украина предложила государствам-членам Европейского союза взять в аренду часть украинских газохранилищ, сообщает 25 марта пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В сообщении отмечено, что это обеспечит странам ЕС возможность создать запасы газа на случай прекращения поставок со стороны России.

По каким причинам Россия может прекратить подачу газа европейским покупателям, украинская сторона не поясняет.

Стоит отметить, что в конце 2019 года истекает срок контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Наряду с этим, ряд стран-членов ЕС уже ведут переговоры о подключении к газопроводу «Турецкий поток» после прекращения транзита российского газа через Украину.