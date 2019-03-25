Торонто, Канада, 25 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. 24 марта, воскресенье: Российский голкипер установил клубный рекорд «Рейнджерс».

Wayne Никита Кучеров

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мейпл Лифс» голкипер гостей Александр Георгиев показал надёжную игру в воротах. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Игра началась со зрелищного момента у ворот «Рейнджерс». Шведский центрфорвард «Нью-Йорка» Мика Зибанежад удивил трибуны искусным отбором шайбы у Митча Марнера, что остановило острую атаку «Торонто». Позднее в первом периоде «Торонто» ещё несколько раз были в шаге от того, чтобы забросить шайбу, но Мэттьюс дважды промахивался мимо пустых ворот гостей.

В первой половине второй 20-минутки Александру Георгиеву пришлось в одиночку спасать свою команду от напасти «клиновых листьев». Именитый в Северной Америке автор ряда детских книг и по совместительству хоккеист «Торонто Мейпл Лифс» Зак Хайман заставил поволноваться болельщиков «Рейнджерс», когда пытался переиграть россиянина в считанных сантиметрах от ленточки ворот. В последний пятиминутный отрезок периода «нью-йоркцы» упустили два прекрасных шанса установить лидерство в счёте. Им не хватило доли везения и взаимопонимания, чтобы расчехлить ворота Фредерика Андерсена.

В самом начале завершающего игру периода Павел Бучневич записал на свой счёт голевую шайбу, вовремя подкатив на «пятак». На 15-й секунде периода, в результате ряда курьезных отскоков шайбы, каучуковый блин оказался во владении воспитанника Череповецкой «Северстали», который незамедлительно бросил его между ног вратарю — 1:0. Но уже на экваторе 20-минутки «Торонто» праздновали взятие ворот соперника благодаря точной реализации броска Зака Хаймана, забившего свою шайбу с удивительного паса Джона Тавареса — 1:1. Игра перешла в дополнительное время.

В добавленной пятиминутке лучшими оказались гости из Нью-Йорка. Игрок «Рейнджерс» Бу Нивз начал победную атаку на ворота «Торонто», которую успешно воплотил Райан Строум, умело сыграв на «пятачке» — 2:1.

Одним из трех главных героев матча стал россиянин болгарского происхождения Александр Георгиев, защищающий створки ворот «Рейнджерс». Голкипером было парировано 44 из 45 бросков соперника, что помогло ему установить новый клубный рекорд. Георгиев стал первым вратарем в истории своего клуба, который одержал две победы над одним соперником в сезоне, отразив в каждом из матчей более 40 бросков.

Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева. «Их вратарь знает, как играть против нашей команды. Каким-то образом он сделал все эти невероятные сейвы и помог им остаться в игре. В итоге все решилось в овертайме», — цитирует высказывание Мэттьюса официальный сайт лиги.

Напомним, что в первом противостоянии против «Мейпл Лифс» 11 февраля Георгиев совершил 55 сейвов, сыграв ключевую роль в твердой победе «Рейнджеров» со счётом 4:1.

22 марта, пятница: Кучеров отметился передачей в победной встрече против «Каролины».

Никита Кучеров благодаря результативной передаче стал первым игроком за 20 лет со 120 баллами на счету.

Голевая передача российского форварда Никиты Кучерова посодействовала победе «Тампы-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз». Лидер бомбардирской гонки НХЛ Кучеров укрепил свои позиции в борьбе за «Арт Росс Трофи» и набрал своё 120-е (37+83) очко.

Российском форварду потребовалось лишь 75 матчей, чтобы стать первым за 20 лет, кому удалось достичь результата в 120 очков. До этого подобным результатом отметился Яромир Ягр в сезоне 1998/1999 годов.

А за последнюю четверть века быстрее Кучерова 120 результативных баллов набирали только три игрока — Марио Лемье (59 матчей в сезоне 1995/1996), Яромир Ягр (63 игры в сезоне 1995/1996), Уэйн Гретцки (73 игры в сезоне 1993/1994).

Также Кучеров вышел на второе место по очкам за сезон среди россиян за всю историю лиги. Лучший результат среди россиян на счету Александра Могильного, набравшего 127 очков в сезоне 1992/1993, когда он выступал за «Баффало Сейбрз».