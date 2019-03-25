Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В Петербурге готовят митинг в защиту Пулковской обсерватории (ГАО РАН). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 марта организаторы. Акция состоится в воскресенье, 31 марта, в 14:30 мск в Пулковском парке недалеко от станции метро «Московская».

Gaoran.ru Пулковская обсерватория

Сторонники сохранения ГАО РАН как научного центра с астрономическими наблюдениями, а также объекта всемирного наследия выступят против появления у обсерватории огромных жилых комплексов.

«Наблюдения ГАО РАН под угрозой закрытия, Академия наук РФ открыто выступает за прекращение работы астрономов, кошмарная стройка в защитной парковой зоне возобновилась. Но временные поражения — не повод сдаваться. Приглашаем всех неравнодушных к судьбе Пулковской обсерватории, городских памятников, отечественной науки и культуры», — объявили организаторы.

Смольный согласовал митинг на 600 участников. Активисты просят не путать заявленную площадку с парком самой обсерватории.

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Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах на юге Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревалась построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагалось, что к 2030 году там возведут 1,5 млн кв. метров жилых площадей. Позднее Setl Group заявила о сокращении площадей до 340 тыс. кв. метров, которые, впрочем, по утверждению специалистов, все равно уничтожат наблюдения за звездами из-за светового загрязнения неба.

Кроме того, Национальный комитет ICOMOS России признал негативное воздействие ЖК «Планетоград» и других комплексов у Пулковской обсерватории на объект культурного наследия «Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников». НК указал, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.