Киев, 25 марта, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Осуждённый за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович оказался включён в списки избирателей на предстоящих президентских выборах в стране, передаёт 25 марта УНН.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

Как отмечается, согласно данным в государственном реестре избирателей, Виктор Янукович имеет возможность проголосовать на избирательном участке в Оболонском районе Киева.

Отметим, что после государственного переворота на Украине Виктор Янукович пребывает на территории России. Таким образом, воспользоваться своим избирательным правом экс-президент вряд ли сможет ввиду того, что ЦИК Украины ликвидировал все пять участков для голосования, действовавших при украинских дипломатических учреждениях в России.