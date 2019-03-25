Ташкент, 25 марта, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

President.uz Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заида Аль Нахаян

Мирзиёев 24−26 марта находится в ОАЭ по приглашению наследного принца Эмирата Абу-Даби Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна.

Пресс-служба подчеркивает, что в 2018 году торговый оборот между двумя странами составил почти 400 миллионов долларов, данный показатель вырос по сравнению с прошлыми годами.

«Однако, с учетом потенциала сторон, такой товарооборот недостаточен. В связи с этим на переговорах обсуждены вопросы всестороннего расширения двустороннего сотрудничества, укрепления практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах», — говорится в сообщении.

Поставлена задача довести объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы, увеличить поставки товаров, реализовать совместные проекты по переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

Отмечая итоги визита, пресс-служба сообщает, что принято Совместное заявление между Республикой Узбекистан и ОАЭ, стороны обменялись подписанными документами о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования.

«В целом в рамках визита достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов», — говорится в документе.

По официальным данным, на сегодня в Узбекистане функционируют 107 предприятий с участием инвестиций из ОАЭ.