Деревня Томсино, Псковская область, 25 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов побывал в деревне Томсино Себежского района Псковской области и пообщался с семьёй Перчиковых, которая столкнулась с травлей односельчан после того, как 12-летняя Таисия Перчикова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в приобретении мини-трактора для ведения подсобного хозяйства. Как сообщил Морозов на своей странице в Facebook, он убедился в том, что «хозяйство крепкое: имеются козы, куры, утки, гуси и тёлка».

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

«Факты из нашумевшей истории подтверждаются. Действительно, были проблемы, связанные с завистью соседей. Была организована травля, ребёнка в школе всячески шпыняли. Женщина жалуется на то, что была вынуждена уйти с работы, но ситуация постепенно выправляется», — сообщил Морозов в видео, записанном им в Томсино.

Он также сообщил о том, что после этой истории семья ищет жильё в другом районе Псковской области, в связи с чем обращается с просьбой о содействии в выделении субсидии из областного бюджета на приобретение дома в другом районе.

«Псковское региональное отделение ЛДПР будет следить за этой историей, а также организует в ближайшее время помощь в колке дров силами молодёжной организации», — сообщил Антон Морозов.

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Депутат Госдумы также поделился своими впечатлениями об увиденном в Томсино.

«Система организации жизни на селе хромает: школа не работает, хотя имеется здание, полностью оборудованное; транспорт ходит плохо, работы нет, поэтому многие люди вынуждены обращаться за помощью к государству — для того, чтобы обеспечить свои хотя бы минимальные потребности», — заявил депутат Госдумы РФ Антон Морозов.

Он подчеркнул, что Псковской области необходим «комплексный подход для развития сельского хозяйства и жизни на селе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после публикаций в различных СМИ о «травле» Перчиковых следственное управления СКР по Псковской области назвало эти сообщения фейковыми. С 18 марта в ситуации вокруг семьи Перчиковых разбирается специальная комиссия во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, к решению проблем семьи также подключили врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, так как у семьи оказалась петербургская прописка.