Каир, 25 марта, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Нарушение международного права, снижающее авторитет США как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, заявлено в коммюнике генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта, опубликованном 25 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

В документе указано, что этот шаг Вашингтона ничего не меняет в статусе Голанских высот, которые по-прежнему останутся оккупированными сирийскими территориями.

Признание президентом США суверенитета Израиля над Голанами является «ничтожным по форме и по существу».

Кроме того, Ахмед Абуль Гейт напомнил о резолюции Совбеза ООН от 1981 года о непризнании аннексии Израилем сирийских Голан.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот территорией Израиля.