Элиста, 25 марта, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Следственные органы Калмыкии начали проверку информации о драке между сотрудниками правоохранительных органов. О начале проверки пресс-служба СУ СК пр Республике Калмыкия сообщила 25 марта.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Как уточнили в пресс-службе, конфликт произошел в ночь с 23 на 24 марта в одном из ресторанов города Элисты.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверка находится на особом контроле у руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в МВД Калмыкии также начали проверку.

«В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесут наказание в соответствии с нормами законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — сообщила пресс-служба ведомства.

По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову». Утром 24 марта в месте встречи конфликт продолжился, причем, сообщил МК, участники «разборок» применяли арматуру и травматическое оружие.