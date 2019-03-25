Число жертв циклона «Идаи» в Африке достигло 656 человек
Мапуту, 25 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Число жертв циклона «Идаи» в Мозамбике, Зимбабве и Малави достигло 656 человек, 25 марта передает агентство Reuters.
(сс) Lars Plougmann
Вид на поселения Малави сверху
Официальное число погибших в Мозамбике возросло до 446, в Зимбабве число погибших оценивается от 154 до 259, из Малави сообщается о гибели 56 человек.
Ожидается, что общее число жертв циклона после проникновения спасателей в труднодоступные районы может превысить 1000 человек.
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