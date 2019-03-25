Косачёв: США проиграют от признания суверенитета Израиля над Голанами
Москва, 25 марта, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Россия не должна следовать дурному примеру президента США Дональда Трампа и не должна признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
«Россия, конечно же, не должна следовать дурным примерам. Уверен, что мы всегда были и впредь останемся в правовом поле. В рамках которого, при всём понимании наших хороших отношений с Израилем, Голаны — это временно оккупированная территория Сирии», — написал Косачёв в соцсети Facebook.
Признание Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами никак не повлияет на их реальный международно-правовой статус, указал сенатор.
«Это территория, аннексированная и незаконно оккупируемая Израилем. И это — позиция всего международного сообщества, включая союзников США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И это позиция России — здесь мы вместе с международным сообществом и здесь мы, в порядке исключения, вместе в отрицании позиции США», — подчеркнул парламентарий.
Сенатор полагает, что решение Трампа негативно скажется на США.
«Данный акт — очередной «самострел» Трампа, который принесёт ему и его стране больше проблем, чем дивидендов. Да, будет рукоплескать Израиль. Но, безусловно, усложнится процесс ближневосточного урегулирования в целом, как и взаимодействие ключевых игроков в регионе, в частности. И это плохая новость и для США, и для Израиля», — отметил Косачёв.
Сенатор также отметил пикантность ситуации: признание частью Израиля аннексированной им территории произошло сразу после принятия Конгрессом акта о непризнании Крыма частью России.
«Это уже не двойной стандарт, а банальные интересы, принцип «свой-чужой» и откровенное дипломатическое вероломство», — подчеркнул глава комитета Совфеда.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.