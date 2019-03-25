Москва, 25 марта, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Россия не должна следовать дурному примеру президента США Дональда Трампа и не должна признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Руины города Гамла на Голанских высотах

«Россия, конечно же, не должна следовать дурным примерам. Уверен, что мы всегда были и впредь останемся в правовом поле. В рамках которого, при всём понимании наших хороших отношений с Израилем, Голаны — это временно оккупированная территория Сирии», — написал Косачёв в соцсети Facebook.

Признание Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами никак не повлияет на их реальный международно-правовой статус, указал сенатор.

«Это территория, аннексированная и незаконно оккупируемая Израилем. И это — позиция всего международного сообщества, включая союзников США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И это позиция России — здесь мы вместе с международным сообществом и здесь мы, в порядке исключения, вместе в отрицании позиции США», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор полагает, что решение Трампа негативно скажется на США.

«Данный акт — очередной «самострел» Трампа, который принесёт ему и его стране больше проблем, чем дивидендов. Да, будет рукоплескать Израиль. Но, безусловно, усложнится процесс ближневосточного урегулирования в целом, как и взаимодействие ключевых игроков в регионе, в частности. И это плохая новость и для США, и для Израиля», — отметил Косачёв.

Сенатор также отметил пикантность ситуации: признание частью Израиля аннексированной им территории произошло сразу после принятия Конгрессом акта о непризнании Крыма частью России.

«Это уже не двойной стандарт, а банальные интересы, принцип «свой-чужой» и откровенное дипломатическое вероломство», — подчеркнул глава комитета Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.