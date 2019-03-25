Киев, 25 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Встреча членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым говорит о том, что Бойко может снизить цены на газ на Украине. Об этом 25 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Руслан Бортник.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Юрием Бойко, Виктором Медведчуком

«Если трансформировать поездку в один тезис — мы снизим цены на газ, потому что мы договоримся. Поездка была посвящена попытке разыграть жилищно-коммунальную тему. Если бы была политика, была бы встреча не только с Медведевым, но и с Путиным», — считает Бортник.

По его словам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже начала парламентскую кампанию.

«Я не исключаю, что говорили о каких-то элементах политики… Кроме того, политика это все же функция президентов, а экономика — функция правительств несмотря на то, что газ — это президентский бизнес, как сказал Леонид Кучма. Газ, тарифы — это функция правительства. Правительство — это следствие формирования коалиции в парламенте. В какой-то мере, это уже начало парламентской избирательной кампании для проекта «Оппозиционной платформы», — считает Бортник.

Напомним, украинские депутаты, члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, а также лидеры фракции «Оппозиционный блок» призывают Киев начать прямые переговоры с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в загородной резиденции российского премьера в Подмосковье Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели встречу с лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Бойко и Медведчуком. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.

«Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше», — сказал Медведев.

Кроме того, Бойко заявил о готовности предложить России варианты продления транзитного контракта по газу.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные взаимовыгодные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года… У нас заканчивается большой транзитный контракт. Мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более 3 млрд доходов в бюджет. Мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе», — рассказал Бойко.