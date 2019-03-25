Москва, 25 марта, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В Совфеде опасаются, что решение президента США Дональда Трампа по Голанам развяжет руки экстремистам и существенно изменит ситуацию в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Дмитрий Тимонин ИА Красная Весна Стена плача. Иерусалим

«Боюсь, что это решение президента США Дональда Трампа развяжет руки разного рода экстремистам, которых достаточно на Ближнем Востоке. Более того, оно может коренным образом изменить ситуацию в этом регионе, выставив Израиль в качестве мишени для всего мусульманского мира», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Трамп, разыгрывая свою ближневосточную партию, проигнорировал в качестве консультантов не только ООН, но даже европейских союзников США, указал сенатор.

«Россия не признает суверенитета Израиля над Голанами, руководствуясь в том числе и соображениями безопасности самого Израиля», — сказал Клинцевич.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.