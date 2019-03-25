Екатеринбург, 25 марта, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Пять лет колонии общего режима получила экс-глава туристической фирмы «УралЕвроТур». Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Следствие и суд установили, что женщина нанесла своим клиентам ущерб в размере 2 млн рублей. Эти деньги она брала якобы для оплаты туристических путёвок, хотя на самом деле клала их в свой карман, а туроператоры отменяли намеченные заказы. Всего гражданка засветилась в 19 подобных эпизодах.

Отметим, скандальных случаев в туркомпаниями на Урале хватает.

Напомним, 6 марта 2019 года полиция Екатеринбурга обратилась к жителям с надеждой найти пострадавших от деятельности туроператора «РоссТур». С осени 2018 года нашлись уже 40 таких клиентов.