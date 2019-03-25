Дамаск, 25 марта, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Решение США о признании Голанских высот территорией Израиля подрывает статус ООН и показывает презрительное отношение Вашингтона ко всему международному сообществу, сообщается в заявлении МИД Сирии, распространенном 25 марта.

Leonrid Танки на Голанских высотах. Мемориал израильским бойцам, павшим в танковом сражении в «Долине слез» в войне Судного дня

Кроме того, МИД Сирии подчеркивает, что такой шаг США символизирует тесную связь Вашингтона и Израиля и показывает, что Соединенные Штаты — главный враг арабского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над оккупированными с 1967 года Голанскими высотами.