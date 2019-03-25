Киев, 25 марта, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Украина в январе 2019 года импортировала тепловыделяющие сборки для работы своих атомных электростанций только из России, на общую сумму $17,436 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Об этом сообщает украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 марта.

Как уточняет ведомство, Украина закупила в России ядерное топливо весом 14,903 тонны на сумму $17,436 млн.

Напомним, что по официальным данным, Украина в 2018 году импортировала тепловыделяющих сборок для АЭС на общую сумму $523,2 млн. При этом 70% поставок были из России, остальные 30% — от американской компании Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Любопытно, что статистика по топливу за январь была обнародована на фоне заявлений президента Порошенко о том, что Украине якобы «удалось преодолеть кабальную зависимость украинской атомной генерации от российского ядерного топлива». 20 марта глава Украины посетил Хмельницкую АЭС, где сделал ряд громких заявлений такого рода.

«Благодаря встрече с президентом США Дональдом Трампом была достигнута договоренность, и сегодня налажено тесное сотрудничество с американской компанией Westinghouse, соответственно 6 из 13 блоков наших АЭС используют топливо не из России… Это половина атомной генерации. И процесс диверсификации продолжается. Уже сейчас можно утверждать, что нам удалось преодолеть кабальную зависимость украинской атомной генерации от российского ядерного топлива. Ведь несколько лет назад зависимость была стопроцентной», — подчеркнул тогда Порошенко.