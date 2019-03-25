Виннипег, Канада, 25 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ принёс новую запоминающуюся игру в исполнении «Виннипег Джетс», в составе которых блеснул нападающий Кайл Коннор.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

24 марта канадский клуб из восточного города Виннипег отметился разгромной победой над прошлогодними победителями «Президентского Кубка» со счётом 5:0 на глазах 15 тысяч зрителей домашней арены «Виннипег Джетс» «Белл Эм-Ти-Эс Плейс».

Главной звездой встречи стал 22-летний американский вингер Кайл Коннор, отметившийся голевым «хет-триком» и одной голевой передачей, которые принесли безоговорочную победу хозяевам. 17-й номер драфта 2015 года, в рамках которого Коннор попал в расположение «Джетс», проводит свой самый результативный сезон в лиге. На счету американца уже 61 (32+29) очко в 75 играх чемпионата, опережая свой прошлогодний результат на 4 результативных балла.

Второй звездой встречи стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший все 33 броска по своим воротам, таким образом проведя встречу на ноль. Этот «сухарь» стал для американца вторым в сезоне.

Третий герой встречи — Кевин Хейз, пришедший в команду в последний день трансферного окна этого сезона из «Рейнджерс». На счету Кевина в итоговой сводке матча оказалось 4 (1+3) результативных очка за 15 минут 19 секунд игрового времени на льду. 26-летний американец показывает свой самый результативный сезон, набрав уже 52 очка в 64 встречах «регулярки».

Данная победа принесла «Джетс» путевку в матчи плей-офф Кубка Стэнли во второй раз подряд, что случилось впервые в истории франшизы, включая результаты «Атланты Трэшерз».