Киев, 25 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составляет 78,24 млрд долларов.

Buro-sovetov.ru Долг

Об этом сообщает украинское министерство финансов 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, объем долга за февраль сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 млрд долларов, или на 0,02%. С начала года госдолг сократился на 0,1% в долларовом эквиваленте.

ИА REGNUM напоминает, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «ошибкой прошлого» большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 гг.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что самым большим вызовом государственного бюджета Украины на 2019 год является именно долг.

А вот экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак считает, что ситуацию с долгом Украины сейчас нельзя назвать критической или даже негативной.