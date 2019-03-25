«Показатель оптимистичный»: Госдолг Украины составляет $78,24 млрд
Киев, 25 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составляет 78,24 млрд долларов.
Об этом сообщает украинское министерство финансов 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отмечает ведомство, объем долга за февраль сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 млрд долларов, или на 0,02%. С начала года госдолг сократился на 0,1% в долларовом эквиваленте.
ИА REGNUM напоминает, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «ошибкой прошлого» большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 гг.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что самым большим вызовом государственного бюджета Украины на 2019 год является именно долг.
А вот экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак считает, что ситуацию с долгом Украины сейчас нельзя назвать критической или даже негативной.
«На сегодня государственный долг Украины — как внешний, так и внутренний — составляет порядка 75−77 млрд долларов. Это большая цифра. Но, например, госдолг США — 16 триллионов долларов, так что наш, по сравнению с ним, копейки. Если смотреть по такому показателю, как соотношение государственного долга и ВВП,