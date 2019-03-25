Киев, 25 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составляет 78,24 млрд долларов.

Buro-sovetov.ru
Долг

Об этом сообщает украинское министерство финансов 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, объем долга за февраль сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 млрд долларов, или на 0,02%. С начала года госдолг сократился на 0,1% в долларовом эквиваленте.

ИА REGNUM напоминает, что объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «ошибкой прошлого» большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 гг.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что самым большим вызовом государственного бюджета Украины на 2019 год является именно долг.

А вот экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак считает, что ситуацию с долгом Украины сейчас нельзя назвать критической или даже негативной.

«На сегодня государственный долг Украины — как внешний, так и внутренний — составляет порядка 75−77 млрд долларов. Это большая цифра. Но, например, госдолг США — 16 триллионов долларов, так что наш, по сравнению с ним, копейки. Если смотреть по такому показателю, как соотношение государственного долга и ВВП, т. е. размера экономики страны, то он составляет примерно 62%. В США соотношение — приблизительно 100%, а долг Японии — вдвое больше, чем размер ее экономики… При этом очень важен и такой показатель, как изменение соотношения долга к ВВП. То есть что растет быстрее: госдолг или экономика? У Украины еще несколько лет назад долг составлял порядка 85% ВВП, а сегодня — 62%. И есть это очень хорошая динамика. То есть, сам по себе долг растет. Но экономика растет быстрее и в иностранной, и в национальной валюте. Так что этот показатель у нас очень оптимистичный», — заявил Козак в интервью «Сегодня».