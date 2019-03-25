Челябинск, 25 марта, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Временный губернатор Челябинской области Алексей Текслер признал состояние Челябинска неудовлетворительным. Об этом он заявил журналистам 25 марта после объезда города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе врио.

(сс) Улица Курчатова. Челябинск

В частности, нарекания у него вызвало состояние улиц центра города. По его мнению, за это руководству Челябинска должно быть стыдно.

«Общее впечатление: город выглядит серо. Понятно, что сейчас начало весны, но необходимо комплексное решение по благоустройству», — заявил Алексей Текслер.

По его словам, нужно привлекать технику и наводить порядок. Также у граждан есть вопросы по поводу состояния дорог и работы общественного транспорта. Сам он также оценил состояние города в один из вечеров, когда проехал по улицам — темно и не было иллюминации. В целом состояние мегаполиса, по его мнению, не заслуживает оценки больше, чем «двойка».

"Может быть даже ниже, но пока все смотрится некрасиво. Если подводить итог, есть чем заниматься», — цитирует егоНакануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Текслер 19 марта был назначен врио губернатора. В сентябре ему предстоит участие в очередных выборах главы региона.