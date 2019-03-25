Нью-Дели, 25 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Администрация мобильной версии игры PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ввела шестичасовое ежедневное ограничение для геймеров из Индии. Об этом 25 марта сообщило издание Times of India.

(сс) Sustainable Economies Law Center Игра окончена!

Это произошло после того, как ранее власти индийского штата Гуджарат арестовали нескольких игроков за нарушение запрета, касающегося этой видеоигры. Стоит отметить, что PUBG Mobile India на своей странице в Twitter сообщила, что всплывающее сообщение об ограничении является технической ошибкой, которая в ближайшее время будет исправлена.

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Ранее СМИ сообщили, что полиция штата Гуджарат арестовала трех человек по обвинению в неповиновении приказу, должным образом опубликованному государственным служащим (это произошло 14 марта 2019 года). Впоследствии были арестованы ещё около 10 подозреваемых. По мнению местных властей, PUBG негативно влияет на несовершеннолетних.