Москва, 25 марта, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами не повлияет на официальную позицию Москвы по вопросу их территориальной принадлежности. Об этом 25 марта заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

«Ничего не поменялось, что до того, что после. Наша принципиальная позиция и оценки даны на сайте МИД», — приводит слова дипломата ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили о безусловном признании Голанских высот сирийской территорией, а действия Соединённых Штатов назвали грубым нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.