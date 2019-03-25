Магас, 25 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В Ингушетии сегодня, 25 марта, были проведены спецмероприятия в двух ведомствах с участием сотрудников полиции. В фонде социального страхования и управлении Росреестра прошли обыски и выемка документов. В мероприятиях принимали участие сотрудники из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и их коллеги из Ингушетии.

RobillardMichel Обыск

Причина их проведения — возможные хищения бюджетных средств должностными лицами этих ведомств, пишет ТАСС. По данным агентства, в ФСС велись поиски фиктивных отчетов, направленных для компенсации на возмещение расходов социального страхования.

В управлении Росреестра спецмероприятия проводились по обращению главы региона Юнус-Бека Евкурова, который просил проверить возможные нарушения при оформлении в собственность земельных участков и объектов недвижимости вдоль федеральной автодороги «Кавказ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в Ингушетии также проводились оперативные мероприятия в трех ведомствах — управлении федерального казначейства, министерстве имущественных и земельных отношений и министерстве строительства. По данным СМИ, поводом для проверок стал факт неисполнения госконтрактов при строительстве кластера по добыче стекольного сырья для производства стекольной тары.

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