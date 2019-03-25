Великий Новгород, 25 марта, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Следователи управления СКР по Новгородской области начали проверки по сообщениям СМИ о слишком долгом ожидании скорой помощи в Шимском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в одном случае длительное ожидание скорой привело к госпитализации ребёнка в реанимацию, в другом — пожилая женщина умерла, не дождавшись медицинской помощи.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

По данным управления, случай с ребёнком был зафиксирован 17 марта в селе Медведь Шимского района, где местная жительница вызвала скорую помощь для своей дочери.

«Скорая помощь ехала примерно пять с половиной часов, после чего доставила ребёнка в Великий Новгород, в детскую областную больницу. В результате такой долгой реакции на экстренный вызов ребёнок попал в реанимацию», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кроме того, 18 марта в Шимском районе умерла пожилая женщина, к которой скорая ехала 40 минут. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области проводится оптимизация учреждений здравоохранения, в ходе которой с 15 января 2019 года закрыт круглосуточный стационар местной ЦРБ. Госпитализации проводятся в больницы Великого Новгорода (50 км от Шимска) или в Солецкую ЦРБ, за 30 км от районного центра. Местные жители выступали категорически против таких перемен, выходили на ряд протестных акций, в том числе перекрывали трассу Великий Новгород — Псков.

Читайте также: Противники оптимизации больницы в Новгородской области перекрыли дорогу

В правительстве Новгородской области закрытие коек круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ объяснили их неэффективностью: якобы более 50% пациентов, пролеченных в условиях круглосуточного стационара в Шимской ЦРБ, не нуждались в круглосуточном наблюдении медицинского персонала. Кроме того, на весь Шимский район осталось две машины скорой помощи.