Москва, 25 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Петру Порошенко «даже не снятся» переговоры в Москве, аналогичные тем, что провели кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом при помощи телемоста заявил сам Медведчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Заявления Порошенко о том, что пророссийские политики «приползли» в Кремль и цитаты «Москва слезам не верит» Медведчук назвал истерикой действующего президента Украины.

«Мне нравится подобна истерика. Это яркое и прямое свидетельство того, что мы сделали с Юрием Бойко, что мы встретились с премьер-министром России и главой «Газпрома», это действительно его достало. Это не было главной целью нашей поездки, и поездка не была триумфальной. Это была рабочая поездка о разговорах и планах, которые могут изменить к лучшему жизнь наших граждан», — отметил Медведчук.

По словам украинского политика, Порошенко не способен вести аналогичные переговоры с Кремлём и уже не сможет рассчитывать на подобные поездки даже в будущем. Действующий президент Украины понимает это и отсюда такая болезненная реакция.

«Заявление Порошенко — яркое свидетельство того, как он к этому относится. Подобные поездки и переговоры в интересах людей и снижения тарифов ему не снятся и сниться в ближайшее время не будут. И когда он заявляет, что Москва слезам не верит, я ему хочу ответить, с этим единственным его выражением я согласен. Я хочу, чтобы он на ближайшее будущее запомнил это, независимо от того, как для него закончится избирательная кампания. Самое главное пожелание Порошенко — покаяться перед народом», — сказал Медвудчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта в загородной резиденции российского премьер-министра в Подмосковье Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели переговоры с Бойко и Медведчуком. Среди прочего стороны обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере.