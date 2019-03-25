Анкара, 25 марта, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами лишний раз показывает, что Вашингтон вообще не считается с международным правом. Об этом Чавушоглу написал сегодня, 25 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Голанские высоты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сегодня подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Напомним, что Голанские высоты — это территория Сирии на границе с Израилем. В ходе Шестидневной войны летом 1967 года израильская армия оккупировала Голанские высоты. В 1981 году Израиль аннексировал эту территорию.

Аннексия не была признана ни ООН, ни большинством государств в мире.

«США еще раз показали, что они не считаются с международным правом. Однако это решение ни в коем случае не легализует оккупацию Израилем», — пишет глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что действия США лишь усугубят напряженность на Ближнем Востоке, препятствуя мирному урегулированию.