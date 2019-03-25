Москва, 25 марта, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Мужчина погиб под колёсами электропоезда 25 марта на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

Инцидент произошёл на железнодорожной станции Нижние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги.

По информации ведомства, мужчина был смертельно травмирован скоростным электропоездом «РЭКС» сообщением Москва Павелецкая — Ожерелье. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.