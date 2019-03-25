Ходейда, Йемен, 25 марта, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Йеменские хуситы и «правительственная коалиция» обвиняют друг друга в срыве перемирия в Ходейде, 25 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Хуситы предприняли неожиданную атаку на наши войска, но мы остановили их», — заявил журналистам представитель «правительственной коалиции».

По сообщению телевидения «Аль-Масира» из Саны, саудиты и их союзники обстреляли позиции хуситов и спровоцировали их на начало боевых действий.

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