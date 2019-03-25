Лондон, 25 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что ей так и не удалось добиться в парламенте достаточной поддержки её плана по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза, который она согласовала с евробюрократами. Об этом Мэй сказала сегодня, 25 марта, выступая в парламенте.

dimitrisvetsikas1969 Вестминстерский дворец,

«Становится понятно, что нет достаточной поддержки. Я продолжу консультации и продолжу добиваться поддержки», — сказал Мэй.

Напомним, что британские СМИ утверждают, что Мэй уже лишилась поддержки практически всего своего кабинета и от нее требуют уйти в отставку. Правда, не совсем понятно, что будет в случае отставки Мэй, так как Евросоюз уже подготовился к выходу Великобритании и без соглашения, к так называемому «жесткому» Brexit. Отставка Мэй в таком случае мало что решает.

Лидеры ЕС уже неоднократно заявляли, что они не будут менять тот план по Brexit, который они согласовали с Мэй. А британские парламентарии говорят, что этот план их не устраивает, особенно в части положения о границе между Ирландией и Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании.

Как именно Мэй будет добиваться одобрения своего плана от парламента, она не уточнила.