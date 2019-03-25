Ашхабад, 25 марта, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с Наврузом — праздником весеннего равноденствия, знаменующим начало нового года у тюркских народов, пишет «Туркменистан сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Американский лидер отметил, что «народ Соединенных Штатов и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления экономического сотрудничества с Туркменией».

«Надеюсь, что Туркмения сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», — подчеркнул Трамп.

ИА REGNUM напоминает, что европейские и американские чиновники регулярно наносят визиты в Туркмению, с руководством которой ведут переговоры о налаживании поставок туркменского природного газа в обход России в страны Евросоюза.

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Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и политически ангажированные западные политики надеются когда-нибудь проложить по дну Каспийского моря.