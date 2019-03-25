Душанбе, 25 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. С начала марта в регионах Таджикистана происходят регулярные отключения электричества. Госэнергохолдинг «Барки точик» назвал эти отключения профилактическими и обещал завершить все работы на линиях электропередачи к 15 марта. Однако спустя уже десять дней население получает электричество по часам. Об этом сегодня, 25 марта, пишет «Авеста».

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

В начале марта после жалоб жителей некоторых районов в «Барки Точик» подтвердили отключения света по стране: «Мы обязались обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии населению страны в течение всей зимы, что было сделано. Теперь пришло время проведения профилактических работ на линиях, которые продлятся до 15 марта».

Тем временем, отмечают в издании, ситуация не изменилась даже к 25 марта. Более того, госэнергоходинг по-прежнему хранит молчание и не комментирует ситуацию. Как долго продлится лимитированная подача электроэнергии населению — до сих пор неизвестно.

Напомним, что в 2018 году Таджикистан экспортировал электроэнергии на сумму $77 млн, то есть на 44,1% больше, чем годом ранее. Всего в 2018 году таджикистанские ГЭС произвели более 16,2 млрд кВт·ч электроэнергии — на 860,4 млн кВт·ч больше, чем в 2017 году.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет таджикистанцы сталкивались с лимитированной подачей электричества. В зимний период свет в дома населения подавался только по 8−10 часов в сутки. Однако 14 января 2017 года, после запуска Душанбинской ГЭС-2, энерголимит был отменен.