Киев, 25 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Власти Германии решили выделить дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба посольства Германии в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическая помощь

«В 2019 году будут выделены дополнительные €1,8 млн, а в 2020-м и 2021-м предусмотрены ещё €4 млн», — сказано в сообщении.

Уточняется, что данные средства в основном будут направлены на помощь жителям оккупированного украинскими войсками Донбасса. Речь идет об обеспечении гражданского населения чистой питьевой водой. Также средства должны пойти на медицинское обеспечение, поиск пропавших без вести и на посещение задержанных.

Стоит отметить, что начиная с 2016 года власти Германии выделили более €30 млн в качестве гуманитарной помощи Украине по линии МККК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Люксембурга заявили, что готовы выделить €500 тыс. на некие гуманитарные проекты на Украине.