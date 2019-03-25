Москва, 25 марта, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Россельхознадзор отменил ранее введённые ограничения на поставки в Россию куриных яиц производства белорусского ОАО «Солигорская птицефабрика». Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что решение о снятии ограничительных мер принято по итогам консультаций с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Напомним, поставки продукции указанного предприятия были ограничены Россельхознадзором в конце февраля в связи с повторным обнаружением в ней следов динитрокарбанилида.